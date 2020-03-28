В Украине за день обнаружили 46 случаев коронавируса

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Суббота, 28 марта 2020, 22:24

По состоянию на 22:00 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".

Что предшествовало: По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19. Из них 8 летальных случаев, и 5 человек выздоровели.

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Украинская правда


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