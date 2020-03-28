Нью-Йорк може сильніше постраждати від коронавірусу, ніж Ломбардія та Ухань – NYT
Якщо темпи поширення нового коронавірусу в Нью-Йоркській агломерації не спадуть, тамтешній спалах може бути сильнішим, ніж у китайській Ухані, яка на початку була епіцентром захворювання, чи в італійській Ломбардії, яка найбільше страждає зараз.
Джерело: дослідження The New York Times
Деталі: Журналісти наголошують: немає гарантій, що нинішні тенденції збережуться. Можливо, соціальне дистанціювання сповільнить або зупинить поширення хвороби.
Однак автори дослідження кажуть, що в Нью-Йоркській агломерації темпи збільшення випадків вищі за регіони Китаю та Італії.
В інших регіонах, зокрема, Детройті і Новому Орлеані, без профілактичних заходів спалахи можуть швидко загостритися.
А райони Сіетла і Сан-Франциско, навпаки, на думку дослідників, демонструють прогрес у зниженні темпів поширення вірусу.
Для порівняння регіонів були складені графіки. Крива першого графіку показує середньодобовий приріст у кількості нових заражень в різних регіонах за березень.
На другому графіку цей приріст складений не відносно конкретного часового проміжку, а відносно періоду, коли загальна кількість заражень зростала. Тобто графік демонструє темпи збільшення спалаху в різних регіонах, у різний часовий проміжок.
Це дає змогу порівняти ситуацію в різних країнах. Адже на початку березня спалах в Ухані вже пішов на спад, а у США ще навіть не був зафіксований.
Така крива показує, чи вдалося регіону уповільнити темпи збільшення кількості випадків зараження, перш ніж їх стало багато.
Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"
Передісторія:
- За зиму 2019-2020 рр новий коронавірус поширився у Китаї, а потім розійшовся по всьому світу. Станом на вечір 28 березня, у світі зафіксовано 592 579 випадків зараження, 27 188 людей померли.
- В Україні станом на 22:00 28 березня зафіксовано 356 заражень, з яких 46 – нові випадки нові за останню добу. Уже 9 хворих померли.