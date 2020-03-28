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Нью-Йорк может сильнее пострадать от коронавируса, чем Ломбардия и Ухань – NYT

Суббота, 28 марта 2020, 22:04

Если темпы распространения нового коронавируса в Нью-Йоркской агломерации не спадут, тамошняя вспышка может быть сильнее, чем в китайской Ухане, которая в начале была эпицентром заболевания, или в итальянской Ломбардии, которая больше всего страдает сейчас.

Источник: исследование The New York Times

Детали: Журналисты подчеркивают: нет гарантий, что нынешние тенденции сохранятся. Возможно, социальное дистанцирование замедлит или остановит распространение болезни.

Однако авторы исследования говорят, что в Нью-Йоркской агломерации темпы увеличения случаев заражения выше, чем в регионах Китая и Италии.

В других регионах, в частности, Детройте и Новом Орлеане, без профилактических мероприятий вспышки могут быстро обостриться.

А районы Сиэтла и Сан-Франциско, наоборот, по мнению исследователей, демонстрируют прогресс в снижении темпов распространения вируса.

Для сравнения регионов были составлены графики. Кривая первого графике показывает среднесуточный прирост в количестве новых заражений в различных регионах за март.

 

На втором графике этот прирост составлен не в отношении конкретного временного промежутка, а относительно периода, когда общее количество заражений росло. То есть график демонстрирует темпы роста вспышки в разных регионах, в разный временной промежуток.

 

Это позволяет сравнить ситуацию в разных странах. Ведь в начале марта вспышка в Ухане уже пошла на спад, а в США еще даже не был зафиксирован.

Такая кривая показывает, удалось региону замедлить темпы роста количества случаев заражения, прежде чем их стало много.

Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"

Предыстория:

  • За зиму 2019-2020 гг. новый коронавирус распространился в Китае, а затем разошелся по всему миру. По состоянию на вечер 28 марта, в мире зафиксировано 592 579 случаев заражения, 27 188 человек умерли.
  • В Украине по состоянию на 22:00 28 марта зафиксировано 356 заражений, из которых 46 – новые случаи новые за последние сутки. Уже 9 больных умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019США
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