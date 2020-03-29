Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські найманці не припиняють обстріли, поранено двох військових – ООС

Неділя, 29 березня 2020, 07:19
Російські найманці не припиняють обстріли, поранено двох військових – ООС

28 березня російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових зазнали поранень. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської гвинтівки та стрілецької зброї."

Деталі: Бойовики стріляли неподалік Красногорівки зі 120-мм мінометів, випустивши 24 міни. Вели вогонь біля Водяного із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, в районі Пісків ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів.

Окрім того російські окупаційні війська обстрілювали райони біля Павлополя, Мар’їнки, Старогнатівки, Опитного, Оріхового, Зайцевого, Шумів та Хутора Вільного. 

"У відповідь підрозділи Об’єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли" – зазначають у штабі. 

Також у штабі повідомили, що випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: