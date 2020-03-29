Російські найманці не припиняють обстріли, поранено двох військових – ООС

28 березня російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових зазнали поранень.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської гвинтівки та стрілецької зброї."

Деталі: Бойовики стріляли неподалік Красногорівки зі 120-мм мінометів, випустивши 24 міни. Вели вогонь біля Водяного із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, в районі Пісків ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів.

Окрім того російські окупаційні війська обстрілювали райони біля Павлополя, Мар’їнки, Старогнатівки, Опитного, Оріхового, Зайцевого, Шумів та Хутора Вільного.

"У відповідь підрозділи Об’єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли" – зазначають у штабі.

Також у штабі повідомили, що випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.