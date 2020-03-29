Российские наемники не прекращают обстрелы, ранены два военных – ООС

173 просмотра
Воскресенье, 29 марта 2020, 07:19

28 марта российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия."

Детали: Боевики стреляли неподалеку Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины. Вели огонь у Водяного из минометов калибра 120 мм и 82 мм. В районе Песков враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов.

Кроме того, российские оккупационные войска обстреливали районы у Павлополя, Марьинки, Старогнатовки, Опытного, Орехового, Зайцевого, Шумов и Хутора Вольного.

"В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", – отмечают в штабе.

Также в штабе сообщили, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Штаб ООС разрешил вернуться 120 гражданам, которых не пропустили боевики 29 марта 2020, 04:18
Вражеские обстрелы в зоне ООС: боевики продолжают нарушать "Минск" 28 марта 2020, 18:59
Формирование Российской Федерации 12 раз обстреляли украинские позиции 28 марта 2020, 07:04
Все новости
Главные новости
За сутки в мире подтвердили 70 тысяч новых случаев COVID-19
В районе Тернопольщины возросло количество медиков, больных коронавирусом
В Украине за день обнаружили 46 случаев коронавируса
COVID-19: Въезды в Винницу ограничены
Все новости
советы

Как пережить длительный карантин. Советы от космонавтов

улыбнитесь!

Когда сидишь на карантине и понемногу сходишь с ума. 10 необычных фото

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!