Российские наемники не прекращают обстрелы, ранены два военных – ООС

28 марта российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия."

Детали: Боевики стреляли неподалеку Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины. Вели огонь у Водяного из минометов калибра 120 мм и 82 мм. В районе Песков враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов.

Кроме того, российские оккупационные войска обстреливали районы у Павлополя, Марьинки, Старогнатовки, Опытного, Орехового, Зайцевого, Шумов и Хутора Вольного.

"В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", – отмечают в штабе.

Также в штабе сообщили, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.