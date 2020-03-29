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В Україні не лишилося областей, де не реєструвався б коронавірус – Ляшко

Неділя, 29 березня 2020, 10:55
В Україні не лишилося областей, де не реєструвався б коронавірус – Ляшко

В Україні не лишилося жодної області, де не було б зареєстровано випадків коронавірусу.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "У нас з'явилися перші випадки в Кіровоградській області, тому по факту не було жодної області, в якій не було зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби".

"У минулому звіті ми подавали Миколаївську область як зареєстрований випадок, але цей випадок після верифікації перенесений до міста Києва. Тому в Миколаївській області можемо говорити станом на 29 березня про відсутність випадків".

Деталі: За його словами, найбільше випадків за минулу добу зареєстровано в Черкаській області – 43 випадки. З початку епідемії найбільше випадків зареєстровано в місті Києві – 82 випадки, і в Тернопільській області – 57 випадків.

9 летальних випадків, один за минулу добу в Рівненській області. Тих, хто одужав, залишається 5.

Пряма мова: "Якщо розглядати вікову структуру тих, хто захворів за минулу добу, то найбільше захворіло людей віком від 31 до 40 років – 22% від усіх, хто захворів. Якщо взяти по загальному розподілу, найбільша вікова група – це люди віком від 31 до 60 років. На них приходиться 65% від усіх інфікованих. Маємо і випадки серед дітей до 10 років – 5,4% випадків".

Що передувало: Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 

Водночас у ЦГЗ зазначали, що випадки, зареєстровані на Дніпропетровщині та Миколаєвщині, знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Катерина Тищенко, УП
Теми: МОЗкоронавірус
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