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В Украине не осталось областей, где не регистрировался бы коронавирус – Ляшко

Воскресенье, 29 марта 2020, 10:55
В Украине не осталось областей, где не регистрировался бы коронавирус – Ляшко

В Украине не осталось ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев коронавируса.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Прямая речь: "У нас появились первые случаи в Кировоградской области, поэтому по факту не было ни одной области, в которой не было зарегистрированных случаев коронавирусной болезни".

"В прошлом отчете мы подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но этот случай после верификации перенесен в город Киев. Поэтому в Николаевской области можем говорить по состоянию на 29 марта об отсутствии случаев".

Детали: По его словам, больше всего случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Черкасской области - 43 случая. С начала эпидемии больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 82 случая, и в Тернопольской области - 57 случаев.

9 летальных случаев, один за минувшие сутки в Ровенской области. Тех, кто выздоровел, остается 5.

Прямая речь: "Если рассматривать возрастную структуру заболевших за минувшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет - 22% от всех заболевших. Если взять по общему распределения, самая большая возрастная группа - это люди в возрасте от 31 до 60 лет. На них приходится 65% от всех инфицированных. Есть и случаи среди детей до 10 лет - 5,4% случаев".

Что предшествовало: По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

В то же время в ЦОС отметили, что случаи, зарегистрированные в Днепропетровской и Николаевской областях, сняты с учета и зарегистрированы в г.. Киеве.

Узнать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Минздравкоронавирус
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