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COVID-19: В Україні вже 418 інфікованих, суттєвий стрибок — на Черкащині

Неділя, 29 березня 2020, 10:32
COVID-19: В Україні вже 418 інфікованих, суттєвий стрибок — на Черкащині

Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 

Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ України, головний лікар Олександрівської лікарні у м.Києві Людмила Антоненко

Дослівно: "Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. 

Випадки, зареєстровані на Дніпропетровщині та Миколаєвщині, знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Зокрема, випадки інфікування підтверджено у Вінницькій обл. — 22, на Волині — 2, у Дніпропетровській обл. 6, Донецька обл. — 2, Житомирська — 5 (1 летальний), Закарпатська обл. — 1, Запорізька обл. — 11, Івано-Франківська область — 41 (3 летальних), Київ — 82 випадки; Київська обл. — 45, Кіровоградська обл. - 4;  Львівська обл. — 5. 

Луганська обл. — 2 випадки; Одеська обл. — 8, Полтавська  — 1, Рівненська . — 9 випадків (2 летальних); Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний); Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний); Харківська обл. — 1 випадок; Херсонська обл. — 1 випадок; Хмельницька обл. — 1 випадок; Черкаська обл. — 46 випадків;
Чернівецька обл. — 59 (1 летальний) випадків; Чернігівська обл. — 1.  

Пряма мова Антоненко: "На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва 38 хворих на коронавірус. Усі вони стабільні, крім одного. Молодий чоловік з важкою двобічною тотальною пневмонією, вчора (27 березня - ред.) був підключений до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), "штучні легені". Наразі ми боремося за життя цього пацієнта". 

 

 

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Що передувало: 

28 березня станом на ранок, за даними ЦГЗ, в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19, ввечері - 356 випадків, внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась.  

Нагадаємо,

  • За даними МЗС, за кордоном на карантині у 15 країнах світу через коронавірус перебуває 171 громадянин України, 27 проходять лікування, 4 особи померли, 8 громадян одужали. 
  • Станом на 5:00 29 березня у світі зареєстрували 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США. 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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