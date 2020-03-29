У Києві коронавірус виявили у лікаря й дитини – Кличко

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Неділя, 29 березня 2020, 12:04

Із 8 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Києві за минулу добу захворіли четверо жінок, одна дитина і троє чоловіків, включаючи лікаря.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Дослівно: "Захворіли – 4 жінки віком від 20-ти до 40 років та 11-ти річна дівчинка. І троє чоловіків – від 33-ох до 40 років.

Серед них – лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону".

Деталі: Мер повідомив, що шестеро киян, які захворіли, лікуються вдома під контролем лікарів.

По одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню номер 4.

Він також зазначив, що двоє киян, які мали захворювання на COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні.

Загалом у Києві станом на ранок неділі зареєстровано 82 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Що передувало: Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Київ коронавірус Віталій Кличко


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