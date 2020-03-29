В Киеве коронавирус обнаружили у врача и ребенка – Кличко

Из 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве за минувшие сутки заболели четверо женщин, один ребенок и трое мужчин, включая врача.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Дословно: "Заболели – 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка. И трое мужчин – от 33-х до 40 лет.

Среди них – врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку, прибывшую из-за рубежа".

Детали: Мэр сообщил, что шестеро заболевших киевлян лечатся дома под контролем врачей.

По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу номер 4.

Он также отметил, что двое киевлян, которые болели COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы.

Всего в Киеве по состоянию на утро воскресенья зарегистрировано 82 случая заболевания коронавирусной болезнью.

Что предшествовало: По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

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