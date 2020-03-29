Нардепа, в якого діагностували коронавірус, вже виписали з лікарні - джерела

Нардепа від ОПЗЖ, першого заступника голови комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Олександра Лукашева виписали з Олександрівської лікарні, де він перебував на лікуванні через COVID-19.

Джерело: співрозмовники Української правди у Веховній Раді

Деталі: За інформацією поінформованих джерел УП, Лукашева виписали напередодні.

Пряма мова співрозмовників УП: "Він перехворів у легкій формі".

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