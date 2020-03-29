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Нардепа, в якого діагностували коронавірус, вже виписали з лікарні - джерела

Неділя, 29 березня 2020, 13:03
Нардепа, в якого діагностували коронавірус, вже виписали з лікарні - джерела

Нардепа від ОПЗЖ, першого заступника голови комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Олександра Лукашева виписали з Олександрівської лікарні, де він перебував на лікуванні через COVID-19. 

Джерело: співрозмовники Української правди у Веховній Раді

Пряма мова співрозмовників УП:  "Він перехворів у легкій формі". 

Деталі: За інформацією поінформованих джерел УП, Лукашева виписали напередодні. 

Про те, що Лукашева виписали з Олександрівської лікарні, також повідомило LB.ua.

Знати більше: 

Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі 

Нагадаємо,

  • За даними джерел УП, у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус. Перші тести Лукашева були негативні, однак 22 березня прийшло підтвердження про коронавірус із останнього забору біоматеріалу.
  • Сам Лукашев спростовував, що аналізи виявили у нього коронавірус, однак він звернувся до лікарів для додаткового обстеження. Також Лукашев заявив, що у період лютого-березня за кордоном не перебував.

Українська правда

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Теми: коронавірусОПЗЖВерховна Радакарантин
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