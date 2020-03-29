Нардеп от ОПЗЖ, первый замглавы комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Александр Лукашев выписан из Александровской больницы, где он находился на лечении из-за COVID-19.

Источник: собеседники Украинской правды в Веховной Раде

Детали: По информации осведомленных источников УП, Лукашева выписали накануне.

О том, что Лукашева выписали из Александровской больницы, также сообщило LB.ua.

Прямая речь собеседников УП: "Он переболел в легкой форме".

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Напомним,