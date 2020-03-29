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Нардепа, у которого диагностировали коронавирус, уже выписали из больницы - источники

Воскресенье, 29 марта 2020, 13:03
Нардепа, у которого диагностировали коронавирус, уже выписали из больницы - источники

Нардеп от ОПЗЖ, первый замглавы комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Александр Лукашев выписан из Александровской больницы, где он находился на лечении из-за COVID-19. 

Источник: собеседники Украинской правды в Веховной Раде

Детали: По информации осведомленных источников УП, Лукашева выписали накануне.

О том, что Лукашева выписали из Александровской больницы, также сообщило LB.ua.

Прямая речь собеседников УП: "Он переболел в легкой форме".

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Напомним,

  • По данным источников УП, у депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус. Первые тесты Лукашева были отрицательными, однако 22 марта пришло подтверждение о коронавирусе с последнего забора биоматериала.
  • Сам Лукашев опровергал, что анализы обнаружили у него коронавирус, однако он обратился к врачам для дополнительного обследования. Также Лукашев заявил, что в период февраля-марта за границей не находился.

Украинская правда

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Темы: коронавирусОПЗЖВерховная Радакарантин
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