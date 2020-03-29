Нардепа, у которого подозревали коронавирус, уже выписали из больницы - источники

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Воскресенье, 29 марта 2020, 13:03

Нардеп от ОПЗЖ, первый замглавы комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Александр Лукашев выписан из Александровской больницы, где он находился на лечении. 

Источник: собеседники Украинской правды в Веховной Раде

Детали: По информации осведомленных источников УП, Лукашева выписали накануне.

Прямая речь собеседников УП: "Он переболел в легкой форме".

Украинская правда
Темы: коронавирус ОПЗЖ Верховная Рада карантин


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