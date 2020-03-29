Нардепа, у которого подозревали коронавирус, уже выписали из больницы - источники
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Воскресенье, 29 марта 2020, 13:03
Нардеп от ОПЗЖ, первый замглавы комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Александр Лукашев выписан из Александровской больницы, где он находился на лечении.
Источник: собеседники Украинской правды в Веховной Раде
Детали: По информации осведомленных источников УП, Лукашева выписали накануне.
Прямая речь собеседников УП: "Он переболел в легкой форме".
Украинская правда
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