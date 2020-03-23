Ще в одного депутата – COVID 19

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Понеділок, 23 березня 2020, 11:07
Лукашев - крайній праворуч, Шахов - другий ліворуч

У депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, у Руслана Горбенка зі "Слуги народу" ще перевіряють тест.

Джерело: співрозмовники "Української правди у депутатському корпусі

Пряма мова поінформованого джерела: "Експрес-тести (Лукашева)  були негативні, ПЛР (тест методом полімеразної ланцюгової реакції – ред.) підтвердив".

Деталі: Перші тести Лукашева були негативні, однак у неділю, 22 березня прийшло підтвердження про коронавірус із останнього забору біоматеріалу.

Минулого тижня депутат ОПЗЖ мав температуру, зараз почувається краще.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня Лукашева не було. Востаннє він був на освітньому комітеті 10 березня.

Депутата Горбенка поставили на ще одне дослідження, його перевіряють.

Інші подробиці: За даними Сергія Лещенка, 14 випадків коронавірусу, виявлених у Києві, – це пасажири одного літака, який прилетів із Женеви. Серед пасажирів була група осіб, які святкували 8 березня на елітному гірськолижному курорті Куршевель (Франція).

Як повідомив hromadske в.о. директора Київського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак, із 14 нових випадків у Києві – більшість на самоізоляції і почуваються нормально.

Усі вони повернулися з подорожей в Іспанію, Німеччину, Швецію і Емірати. Ще 3 відпочивали на курорті Куршевель у Франції.

За інформацією Лещенка, серед цих трьох був і депутат ОПЗЖ Сергій Шахов, у якого вперше серед депутатів діагностували коронавірусне захворювання COVID 19.

Нагадаємо, Шахова госпіталізували з пневмонією. Він заявляв, що заразився в Україні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі 

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Верховна Рада епідемія


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