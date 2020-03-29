На Вінничині дитина з коронавірусом у тяжкому стані

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Неділя, 29 березня 2020, 15:02

На Вінниччині із 23 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, у тяжкому стані перебуває лише один, це дитина.

Джерело: голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський на брифінгу в неділю, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Всі зафіксовані хворі з позитивними результатами (тесту на коронавірус - ред.) госпіталізовані. Стан у всіх задовільний, лише одна дитина з Чернівецького району, яка перебуває у могилів-подільській лікарні, має тяжкий стан. Але протягом останніх годин, на ранок, маємо першу позитивну інформацію щодо стану цієї дитини".

Деталі: За його словами, станом за 10 годину неділі на Вінниччині зареєстровано 78 підозр на COVID-19. У 39 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 23 випадках виявлено коронавірус, в т.ч. у двох дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у Вінниці (18), Ладижині, Вінницькому, Липовецькому, Чернівецькому, Жмеринському районах (по одному в кожному).

Що передувало: Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Вінницька область коронавірус


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