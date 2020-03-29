В Винницкой области ребенок с коронавирусом в тяжелом состоянии

В Винницкой области из 23 пациентов, госпитализированных с COVID-19, в тяжелом состоянии находится лишь один, это ребенок.

Источник: председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский на брифинге в воскресенье, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Все зафиксированные больные с положительными результатами (теста на коронавирус - ред.) госпитализированы. Состояние у всех удовлетворительное, только один ребенок из Черновицкого района, которая находится в Могилев-Подольской больницы, имеет тяжелое состояние. Но в течение последних часов, на утро, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка".

Детали: По его словам, по состоянию за 10:00 воскресенья в Винницкой области зарегистрировано 78 подозрений на COVID-19. В 39 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 23 случаях выявлен коронавирус, в т.ч. у двух детей. Образцы материалов еще от 16 больных исследуются.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в Виннице (18), Ладыжине, Винницком, Липовецком, Черновицком, Жмеринском районах (по одному в каждом).

Что предшествовало: По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

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