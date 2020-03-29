Зеленський сказав уряду, що в кожній аптеці мають бути маски

Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабміну та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Нарада проводилася за допомогою засобів зв’язку. У ній взяли участь очільники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.

Пряма мова Зеленського: "Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків".

"У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці і обов’язково – наші військові".

Деталі: На нараді також обговорювалася готовність закладів охорони здоров’я до прийняття хворих на коронавірус та облаштування нових об’єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу.

Також учасники обговорили зміни до бюджету, адже в умовах антикризових заходів "деяке фінансування потрібно буде перенаправити на запобігання поширенню інфекції коронавірусу".