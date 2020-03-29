Другий літак із Китаю прибув в Україну

2676 переглядів
Неділя, 29 березня 2020, 10:24

Другий літак із Китаю з партією протиепідемічних засобів приземлився у неділю в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в Facebook

Дослівно: "Другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції, військових вже у Борисполі".

Деталі: За словами Тимошенка, ця партія включає 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту.

На даний момент цей вантаж їде на логістичний склад і в обід виїде в кожен регіон України.

Пряма мова: "Літак вночі вилітає за наступним вантажем до Китаю. З вівторка будемо мати два додаткових літака. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту.

Також вночі очікуємо на 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою".

Читайте також: В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
COVID-19: В Україні вже 418 інфікованих
За добу у світі підтвердили 70 тисяч нових випадків COVID-19
У районі Тернопільщини зросла кількість медиків, хворих на коронавірус
В Україні за день виявили 46 випадків коронавірусу
Усі новини
Відео

Оплески медикам: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї в зворушливому флешмобі подяки

Відео

Українські татусі радять, як дбати про сім'ю в час карантину