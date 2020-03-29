Другий літак із Китаю з партією протиепідемічних засобів приземлився у неділю в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в Facebook

Дослівно: "Другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції, військових вже у Борисполі".

Деталі: За словами Тимошенка, ця партія включає 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту.

На даний момент цей вантаж їде на логістичний склад і в обід виїде в кожен регіон України.

Пряма мова: "Літак вночі вилітає за наступним вантажем до Китаю. З вівторка будемо мати два додаткових літака. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту.

Також вночі очікуємо на 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою".

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