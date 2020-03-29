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Другий літак із засобами захисту з Китаю прибув в Україну

Неділя, 29 березня 2020, 10:24
Другий літак із засобами захисту з Китаю прибув в Україну

Другий літак із Китаю з партією протиепідемічних засобів приземлився у неділю в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в Facebook

Дослівно: "Другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції, військових вже у Борисполі".

Деталі: За словами Тимошенка, ця партія включає 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту.

На даний момент цей вантаж їде на логістичний склад і в обід виїде в кожен регіон України.

Пряма мова: "Літак вночі вилітає за наступним вантажем до Китаю. З вівторка будемо мати два додаткових літака. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту.

Також вночі очікуємо на 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою".

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Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.

"Українська правда" у Threads

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