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Зеленский сказал правительству, что в каждой аптеке должны быть маски

Воскресенье, 29 марта 2020, 15:33
Зеленский сказал правительству, что в каждой аптеке должны быть маски

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения COVID-19.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Совещание проводилось с помощью средств связи. В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

Прямая речь Зеленского: "Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимые для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов".

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные".

Детали: На совещании также обсуждалась готовность учреждений здравоохранения к принятию больных коронавирусом и обустройства новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь.

Также участники обсудили изменения в бюджет, ведь в условиях антикризисных мер "некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкоронавирусКабинет министровСНБОВооруженные силы
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