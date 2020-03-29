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Спалах COVID-19 на Черкащині: У Кам'янці обмежать в'їзд та виїзд

Неділя, 29 березня 2020, 15:55
Спалах COVID-19 на Черкащині: У Кам'янці обмежать в'їзд та виїзд

У Черкаській області обмежать в'їзд та виїзд із м.Кам'янка, де зафіксовано найбільший спалах коронавірусу.

Джерело: голова Черкаської ОДА Роман Боднар, мер Черкас Анатолій Бондаренко на брифінгу, повідомляє Прочерк

Деталі: За даними Боднара, у Кам'янці інфікувалися 23 особи, 5 з них - медпрацівники.

Загалом в області зафіксовано 46 інфікованих, 43 з них виявлено за останню добу. 

В інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірус, усі вони у стані середньої тяжкості. 31 особа лікується амбулаторно.

Пряма мова Бондаренка: "У Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі Черкас, решта – із Кам’янки, Городища і Черкаського району. Серед хворих жителів Черкас - одна дворічна дитина, троє жінок -  41, 62 та 63 роки, та чоловіки віком 25, 28, 48 років". 

Деталі: У Черкасах запроваджено особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус: вони працюють 7 днів, після чого проходять ПЛР-тест і тиждень вони відпочивають і повертаються до роботи. Мешкають медики не вдома, а у черкаському готелі "Дніпро". 

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо, 

  • Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинЧеркаська область
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