Спалах COVID-19 на Черкащині: У Кам'янці обмежать в'їзд та виїзд

У Черкаській області обмежать в'їзд та виїзд із м.Кам'янка, де зафіксовано найбільший спалах коронавірусу.

Джерело: голова Черкаської ОДА Роман Боднар, мер Черкас Анатолій Бондаренко на брифінгу, повідомляє Прочерк

Деталі: За даними Боднара, у Кам'янці інфікувалися 23 особи, 5 з них - медпрацівники.

Загалом в області зафіксовано 46 інфікованих, 43 з них виявлено за останню добу.

В інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірус, усі вони у стані середньої тяжкості. 31 особа лікується амбулаторно.

Пряма мова Бондаренка: "У Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі Черкас, решта – із Кам’янки, Городища і Черкаського району. Серед хворих жителів Черкас - одна дворічна дитина, троє жінок - 41, 62 та 63 роки, та чоловіки віком 25, 28, 48 років".

Деталі: У Черкасах запроваджено особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус: вони працюють 7 днів, після чого проходять ПЛР-тест і тиждень вони відпочивають і повертаються до роботи. Мешкають медики не вдома, а у черкаському готелі "Дніпро".

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