Вспышка COVID-19 на Черкасчине: В Каменке ограничат въезд и выезд

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Воскресенье, 29 марта 2020, 15:55

В Черкасской области ограничат въезд и выезд из г. Каменка, где зафиксирована вспышка коронавируса в области.

Источник: председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на брифинге, сообщает Прочерк

Детали: По данным Боднара, в Каменке заразились 23 человека, 5 из них - медработники.

Всего в области зафиксировано 46 инфицированных, 43 из них выявлены за последние сутки.

В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусом, все они в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно.

Прямая речь Бондаренко: "В Черкассах находятся 10 больных, из них 7 - жители Черкасс, остальные - из Каменки, Городища и Черкасского района. Среди больных жителей Черкасс - один двухлетний ребенок, трое женщин - 41, 62 и 63 года, и мужчины в возрасте 25, 28, 48 лет".

Детали: В Черкассах введен особый режим работы медиков, работающих с больными коронавирус: они работают 7 дней, после чего проходят ПЦР-тест, неделю они отдыхают и возвращаются к работе. Проживают медики не дома, а в черкасской гостинице "Днепр".

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Темы: коронавирус карантин Черкасская область


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