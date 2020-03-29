Найбільше на коронавірус в Україні хворіють люди 31-40 років – МОЗ

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Згідно з оприлюдненою МОЗ статистикою за віковими групами, 22,4% хворих – люди віком від 31 до 40 років.

Друга за чисельністю категорія, віком від 51 до 60 років, складає 21,3% усіх хворих.

20,4% складають хворі у віці від 41 до 50 років.

При цьому 12,5% - це хворі віком від 21 до 30 років, 11,9% - від 61 до 70 років.

Діти до 10 років та підлітки від 11 до 20 складають відповідно 5,4% та 4,5% хворих.

Найменший відсоток хворих – віком від 81 до 90 років (0,2%), а також від 71 до 80 (1,4%).

Що передувало: Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19, 9 - летальних, 5 людей одужали.

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