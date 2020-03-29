Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди 31-40 лет – Минздрав

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Источник: Минздрав

Детали: Согласно обнародованной Минздравом статистике по возрастным группам, 22,4% больных – люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вторая по численности категория, возраста от 51 до 60 лет, составляет 21,3% всех больных.

20,4% составляют больные в возрасте от 41 до 50 лет.

При этом 12,5% – это больные в возрасте от 21 до 30 лет, 11,9% – от 61 до 70 лет.

Дети до 10 лет и подростки от 11 до 20 составляют соответственно 5,4% и 4,5% больных.

Наименьший процент больных – в возрасте от 81 до 90 лет (0,2%), а также от 71 до 80 (1,4%).

Что предшествовало: По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

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