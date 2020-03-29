Президент анонсировал Всеукраинскую школу онлайн

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Воскресенье, 29 марта 2020, 20:42

6 апреля на телевидении стартует масштабный проект Всеукраинская школа онлайн.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье

Прямая речь: "Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект Всеукраинская школа онлайн. В рамках проекту 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.

Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5 по 11 класс. По сбалансированной программе Министерства образования и науки излагается 11 предметов".

Детали: По словам президента, школьники смогут смотреть уроки на Facebook и Youtube. Кроме того, уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы.

Прямая речь: "За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро".

Украинская правда
Темы: Зеленский образование телевидение карантин


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