"Слуга" відправив в НАБУ відео з братом Єрмака і "торгівлею" посадами

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Неділя, 29 березня 2020, 21:23

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос подав до НАБУ звернення з відеоматеріалами, на яких фігурує брат голови ОПУ Андрія Єрмака.  

Джерело: Гео Лерос у Facebook

Пряма мова: "Ми проти таких, як ти (Андрій Єрмак - ред.), прийняли зміни до закону "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", тому відправляю в НАБУ подання з флешкою ​​і чекаю 10% від награбованого, відправлю в дитбудинок". 

Деталі: Лерос оприлюднив звернення, в якому просить "провести перевірку обставин", за умови виявлення ознак злочину - зареєструвати кримінальне провадження та розпочати досудове слідство, а також перевірити причетність Андрія Єрмака до можливого кримінального правопорушення. 

 

Також Лерос виклав ще кілька відео, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака спілкується з  невідомим про посади та перспективи роботи в Одеській області. 

Що передувало: 

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. 

Глава ОПУ Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак має намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань для розслідування обставин проведення записів та їхньої достовірності. 

Українська правда
Теми: Андрій Єрмак НАБУ Слуга народу


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