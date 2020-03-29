Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга" отправил в НАБУ видео с братом Ермака и "торговлей" должностями

Воскресенье, 29 марта 2020, 21:23
Слуга отправил в НАБУ видео с братом Ермака и торговлей должностями

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос подал в НАБУ обращение с видеоматериалами, на которых фигурирует брат главы ОПУ Андрея Ермака. 

Источник: Гео Лерос в Facebook

Прямая речь: "Мы против таких, как ты (Андрей Ермак - ред.), приняли изменения в закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", поэтому отправляю в НАБУ представление с флешкой и жду 10% награбленного, отправлю в детдом".

Детали: Лерос обнародовал обращение к НАБУ, в котором просит "провести проверку обстоятельств", при обнаружении признаков преступления - зарегистрировать уголовное производство и начать досудебное следствие, а также проверить причастность Андрея Ермака к возможному уголовному преступлению. 

 

 

Предыстория: 

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОПГ Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. 

Глава ОПУ Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерет обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и ГБР для расследования обстоятельств проведения записей и их достоверности. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакНАБУСлуга народаГео Лерос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: