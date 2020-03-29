"Слуга" отправил в НАБУ видео с братом Ермака и "торговлей" должностями

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос подал в НАБУ обращение с видеоматериалами, на которых фигурирует брат главы ОПУ Андрея Ермака.

Источник: Гео Лерос в Facebook

Прямая речь: "Мы против таких, как ты (Андрей Ермак - ред.), приняли изменения в закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", поэтому отправляю в НАБУ представление с флешкой и жду 10% награбленного, отправлю в детдом".

Детали: Лерос обнародовал обращение к НАБУ, в котором просит "провести проверку обстоятельств", при обнаружении признаков преступления - зарегистрировать уголовное производство и начать досудебное следствие, а также проверить причастность Андрея Ермака к возможному уголовному преступлению.

Предыстория:

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОПГ Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Глава ОПУ Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерет обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и ГБР для расследования обстоятельств проведения записей и их достоверности.