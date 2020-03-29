"Слуга" отправил в НАБУ видео с братом Ермака и "торговлей" должностями

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Воскресенье, 29 марта 2020, 21:23

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос подал в НАБУ обращение с видеоматериалами, на которых фигурирует брат главы ОПУ Андрея Ермака. 

Источник: Гео Лерос в Facebook

Прямая речь: "Мы против таких, как ты (Андрей Ермак - ред.), приняли изменения в закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", поэтому отправляю в НАБУ представление с флешкой и жду 10% награбленного, отправлю в детдом".

Детали: Лерос обнародовал обращение к НАБУ, в котором просит "провести проверку обстоятельств", при обнаружении признаков преступления - зарегистрировать уголовное производство и начать досудебное следствие, а также проверить причастность Андрея Ермака к возможному уголовному преступлению. 

 

 

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак НАБУ Слуга народа


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