В Україні 475 випадків коронавірусу, 10 летальних – МОЗ
Неділя, 29 березня 2020, 22:10
Станом на 22:00 29 березня в Україні зафіксовано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Джерело: МОЗ
Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.
Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі".
Що передувало: Станом на ранок 29 березня в Україні було підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19, 9 - летальних, 5 людей одужали.
Таким чином, протягом дня зареєстрували 57 нових випадків захворювання.
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