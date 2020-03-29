В Україні 475 випадків коронавірусу, 10 летальних – МОЗ

Станом на 22:00 29 березня в Україні зафіксовано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.

Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі".

Що передувало: Станом на ранок 29 березня в Україні було підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19, 9 - летальних, 5 людей одужали.

Таким чином, протягом дня зареєстрували 57 нових випадків захворювання.

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