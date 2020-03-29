В Украине 475 случаев коронавируса, 10 летальных – Минздрав
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Воскресенье, 29 марта 2020, 22:10
По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Источник: Минздрав
Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.
Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме".
Что предшествовало: По состоянию на утро 29 марта в Украине было подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.
Таким образом, в течение дня зарегистрировали 57 новых случаев заболевания.
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