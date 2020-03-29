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В Украине 475 случаев коронавируса, 10 летальных – Минздрав

Воскресенье, 29 марта 2020, 22:10
В Украине 475 случаев коронавируса, 10 летальных – Минздрав

По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: Минздрав

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме".

Что предшествовало: По состоянию на утро 29 марта в Украине было подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

Таким образом, в течение дня зарегистрировали 57 новых случаев заболевания. 

Узнать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

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Темы: коронавирусМинздрав
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