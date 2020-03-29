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Уряд зробив обов'язковою обсервацію українців, які повертаються з-за кордону

Неділя, 29 березня 2020, 22:29
Уряд зробив обов'язковою обсервацію українців, які повертаються з-за кордону

Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Дослівно: "Щойно уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону".

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.

За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі. 

До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкордонкарантинкоронавірус
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