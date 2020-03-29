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Правительство сделало обязательной обсервацию украинцев, возвращающихся из-за рубежа

Воскресенье, 29 марта 2020, 22:29
Правительство сделало обязательной обсервацию украинцев, возвращающихся из-за рубежа

Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Дословно: "Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы".

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы, которые не успели вернуться на родину до 28 марта, после возвращения будут проходить обязательную двухнедельный обсервацию.

По его словам, сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать отели.

До этого времени все украинцы, которые возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровграницакарантинкоронавирус
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