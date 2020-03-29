MH17: Голова фонду "Авіакатастрофа" не виключає, що Росія постане перед судом

У справі про збитий над окупованим Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 можуть пред’явити звинувачення Росії, хоча поки що обвинувачуються лише фізичні особи.

Джерело: Піт Плуг – голова Фонду "Авіакатастрофа", який об`єднає рідних більшості жертв рейсу MH17, в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Деякий час тому уряд Нідерландів та Австралії висунули офіційні звинувачення Російській Федерації за її роль у катастрофі літака MH17. Тобто – це стосується відповідальності держави.

Дипломатичні переговори ведуться між Нідерландами, Австралією та РФ. І ці розмови також є передумовою можливого судочинства в майбутньому. Воно, напевно, буде можливим лише в тому випадку, якщо переговори не приведуть до згоди.

Тим не менш, я не був би здивований, якщо в майбутньому буде порушено процедуру проти РФ у міжнародному кримінальному трибуналі.

Близько 400 родичів загиблих подали скарги проти Росії до Європейського суду з прав людини. Уряд Нідерландів також вирішив скористатися своїм правом на втручання в процедуру. Фактично, влада робить це, щоб підтримати скарги родичів. Тож до Російської Федерації відкрито декілька судових позовів".

Деталі: Піт Плуг зазначив, що Росія намагається у Twitter, інших соціальних медіа та через свої ЗМІ посіяти у голландців сумнів щодо розслідування Об’єднаної слідчої групи (JIT) чи перекласти провину на Україну, але родичі загиблих і велика частина голландців все ще мають велику довіру до JIT. У весняному опитуванні в 2019 році 95% родичів загиблих відповіли, що JІТ працює добре.

Пряма мова Плуга: "Моє спостереження полягає в тому, що пропаганда та дезінформація насправді не мають успіху. Проте неважко здогадатися, який вплив має пропаганда на російське населення.

На мою думку, цими спробами впливу протистояти важко. Однак наш Фонд катастрофи рейсу MH17 попередив родичів стосовно дезінформації. Іноді краще не читати Twitter".

Інші подробиці: Голова Фонду "Авіакатастрофа" констатував, що пандемія COVID-19 зараз є найактуальнішою темою для Нідерландів, але все ж "зацікавленість процесом у справі МН17 залишається високою".

Плуг також зазначив, що рішення української влади щодо видачі свідка чи підозрюваного Володимира Цемаха і постійні заміни прокурорів під час розслідування "справляють дещо суперечливе враження", хоча справа MH17 дуже важлива для України.

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