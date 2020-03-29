MH17: Глава фонда "Авиакатастрофа" не исключает, что Россия предстанет перед судом

В деле о сбитом над оккупированным Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 могут предъявить обвинения России, хотя пока обвиняются только физические лица.

Источник: Пит Плуг – глава Фонда "Авиакатастрофа", который объединяет родных большинства жертв рейса MH17, в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Некоторое время назад правительства Нидерландов и Австралии выдвинули официальные обвинения Российской Федерации за ее роль в катастрофе самолета MH17. То есть – это касается ответственности государства.

Дипломатические переговоры ведутся между Нидерландами, Австралией и РФ. И эти разговоры также являются предпосылкой возможного судопроизводства в будущем. Оно, наверное, будет возможным только в том случае, если переговоры не приведут к согласию.

Тем не менее, я не был бы удивлен, если в будущем будет открыта процедура против РФ в международном уголовном трибунале.

Около 400 родственников погибших подали жалобы против России в Европейский суд по правам человека. Правительство Нидерландов также решило воспользоваться своим правом на вмешательство в процедуру. Фактически, власти делают это, чтобы поддержать жалобы родственников. Поэтому к Российской Федерации открыто несколько судебных исков".

Детали: Пит Плуг отметил, что Россия пытается в Twitter, других социальных медиа и через свои СМИ посеять у голландцев сомнение в расследовании Объединенной следственной группы (JIT) или переложить вину на Украину, но родственники погибших и большая часть голландцев все еще имеют большое доверие к JIT. В весеннем опросе в 2019 году 95% родственников погибших ответили, что JIT работает хорошо.

Прямая речь Плуга: "Мое наблюдение состоит в том, что пропаганда и дезинформация на самом деле не имеют успеха. Однако несложно догадаться, какое влияние имеет пропаганда на российское население.

По моему мнению, этими попытками влияния противостоять сложно. Однако наш Фонд катастрофы рейса MH17 предупредил родственников о дезинформации. Иногда лучше не читать Twitter".

Другие подробности: Глава Фонда "Авиакатастрофа" констатировал, что пандемия COVID-19 сейчас является самой актуальной темой для Нидерландов, но все же "заинтересованность процессом по делу МН17 остается высокой".

Плуг также отметил, что решение украинских властей о выдаче свидетеля или подозреваемого Владимира Цемаха и постоянные замены прокуроров при расследовании "производят несколько противоречивое впечатление", хотя. дело MH17 очень важное для Украины.

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