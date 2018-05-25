Нідерланди й Австралія поклали на РФ відповідальність за катастрофу МН17

Уряди Нідерландів й Австралії покладають на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга" над Донецькою областю в 2014 році.

Про це йдеться у заяві, опублікованій 25 травня на сайті уряду Нідерландів.

"Нідерланди та Австралія покладають на Росію відповідальність за її участь у знищенні рейсу MH17. Наші дві країни повідомили Росію про своє рішення", - йдеться у заяві.

Уряд Нідерландів прийняв рішення з цього питання за пропозицією голови МЗС Стефа Блока.

"Уряд завжди говорив, що правда, що оточує катастрофу MH17, повинна вийти на поверхню і що справедливість має бути досягнута для жертв та їхніх близьких родичів. Нідерланди підтримують міжнародне співтовариство в цьому відношенні", - заявив Блок..

"Ґрунтуючись на висновках міжнародної слідчої групи, Нідерланди та Австралія в даний час переконані, що Росія несе відповідальність за розміщення установки "Бук", яка була використана для збиття MH17", - додав він.

За словами Блока, зараз уряд готує наступні кроки для офіційного визнання відповідальності Росії.

Як наголосили в уряді Нідерландів, відповідальність держави настає, коли вона не дотримується міжнародного права.

"Можливий наступний крок – це спрямування справи до міжнародного суду чи організації", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати з процесом встановлення істини та досягнення справедливості для жертв польоту MH17 та їхніх близьких родичів", - заявив Стеф Блок.

Голландські ЗМІ зазначають, що це рішення приймалося окремо від кримінального розслідування і називають його історичним, оскільки досі Нідерланди уникали говорити, що саме Росія стоїть за катастрофою, передає "Європейська правда".

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Нідерландів та Австралії розпочати переслідування РФ на міждержавному рівні за збиття пасажирського літака "органічно доповнить дії України у Міжнародному Суді ООН у позові на основі Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму".

Він доручив Міністерству закордонних справ "невідкладно внести пропозиції щодо можливості приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу"

"Закликаю весь цивілізований світ долучитися до зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у збитті літака, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 21 липня 2014 року", – додав Порошенко.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Крім того, було оприлюднено відео маршруту того "Бука".

У Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у падінні "Боїнга" Малайзійських авіаліній на Донбас.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 у тому випадку, якщо буде приймати у розслідуванні повноцінну участь.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Bellingcat також встановили, що до збиття літака рейсу MH17 причетний офіцер Головного розвідуправління Росії Олег Іванніков.

У Росії заперечують свою провину у катастрофі рейсу MH17.