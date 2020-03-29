"Схеми" встановили, хто записав "плівки Єрмака" і хто на них потрапив

Журналісти-розслідувачі встановили кількох фігурантів записів, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито домовляється про призначення різних людей на державні посади.

Джерело: матеріал "Схем"

Деталі: Після самого Дениса Єрмака на записах є дві ключові фігури – його помічник та людина, яка знімала відео.

За твердженнями журналістів, помічника звати Шумський Сергій Зіновійович. Він складає графік зустрічей та погоджує, хто потрапить на співбесіду. В розмовах чоловік розповідає, що його мета – це отримання грошей.

2 жовтня 2019 року Шумський та Єрмак заснували громадську організацію "Українське бюро національного розвитку". Під час однієї з розмов Шумський нібито каже, що ця ГО потрібна, щоб "не парячись, людей заводити" і "чисто доброчинні внески на ГО".

Так званий "помічник Єрмака", яким, за даними журналістів, є Сергій Шумський

Людину, яка знімала відео, за даними розслідувачів, звати Дмитро Олександрович Штанько. Чоловікові 39 років, він родом із Харкова, закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

Він власник декількох компаній – у сфері надання фінансових послуг та у аграрній. Він брав активну участь у перемовинах про кандидатів на голів держпідприємств Національної академії аграрних наук.

На одному з відео в кадр частково потрапляє обличчя людини, яка здійснювала запис. За твердженнями "Схем" це Дмитро Штанько

Журналісти не змогли сконтактувати з Дмитром Штаньком та Сергієм Шумським.

Депутат Гео Лерос, який 29 березня оприлюднив записи, днем раніше передав їх розслідувачам. Вони кажуть, що йдеться про декілька десятків годин відео, і це, ймовірно, це не повний обсяг відзнятого.

На "плівках", які є у розпорядженні журналістів, не зафіксована передача грошей безпосередньо Денису Єрмаку. Але фігуранти обговорюють, скільки коштуватиме кандидату та чи інша посада, і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата голови ОП.

Розслідувачі також встановили кількох фігурантів записів, які, ймовірно, зустрічались з Єрмаком.

Так, 14 березня брат голови ОП проводив співбесіду на голову Тернопільської облдержадміністрації. Чоловіка, який туди приходив, за словами журналістів, звати Руслан Комар-Чорний.

Руслан Комар-Чорний

На той момент він вже подав свою декларацію як кандидат на посаду. За президента Віктора Януковича він керував одним із районів Тернопільщини. Зрештою, Зеленський призначив головою ОДА іншу людину.

Комар-Чорний не захотів надати коментарів журналістам.

На іншій зустрічі 22 серпня нібито був зафіксований чоловік на ім’я Анатолій Хмільківський. Він претендував на роботу в Одеському регіоні. Зокрема, цікавився посадою "зама по економіці" на Одещині. Ймовірно, мова йшла про заступника голови Одеської ОДА. Про гроші – як оплату за крісло – на цій зустрічі не йшлося. Хмільківський також не був призначений на цю посаду.

Анатолій Хмільківський

У коментарі журналістам Хмільківський сказав, що "людина на прізвище Єрмак" не пропонувала йому посаду заступника в якійсь області.

Ще один епізод "плівок", який вдалось розібрати журналістам, відбувся 5 вересня. Тоді чоловік, який ймовірно є Сергієм Шумським, розповідав, що разом із братом Єрмака був в Ірані, де вони отримали пропозицію від місцевої компанії. Фірма хоче вийти на український ринок і отримувати бюджетні підряди на тендерах з будівництва.

Помічник Єрмака під час розмови сказав, що "Денис виграш тендера забезпечить", а гроші будуть "рвати" на три частини. Також помічник просив співрозмовника придумати схему, як обійти санкції, накладені на Іран.

Передісторія: