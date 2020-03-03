Коронавірус: в Україну заборонили ввозити тварин з Китаю
В Китаї вперше виявили захворювання на коронавірус у собаки. Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з цієї країни домашніх тварин.
Джерело: Держспоживслужба
Деталі: Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), на території Гонконгу (Китайська Народна Республіка) зареєстровано захворювання на SARS-CoV-2 у тварини (собака).
Тварина жила в тому ж будинку із зараженим на коронавірус власником.
Дослівно: "З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин".
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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю
Передісторія:
- Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
- Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили українці Насті Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.
- Згодом президент Володимир Зеленський пообіцяв Зінченко знайти спосіб повернути її додому з собакою.