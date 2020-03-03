Коронавірус: в Україну заборонили ввозити тварин з Китаю

В Китаї вперше виявили захворювання на коронавірус у собаки. Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з цієї країни домашніх тварин.

Джерело: Держспоживслужба

Деталі: Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), на території Гонконгу (Китайська Народна Республіка) зареєстровано захворювання на SARS-CoV-2 у тварини (собака).

Тварина жила в тому ж будинку із зараженим на коронавірус власником.

Дослівно: "З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин".

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