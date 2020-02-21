Зеленський – українці, що лишилася в Ухані: Ми знайдемо спосіб Вас повернути

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 07:40

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українці Насті Зінченко, яку не евакуювали із Уханя разом із іншими громадянами України через відмову залишити собаку, знайти спосіб повернути її додому.

Джерело: Зінченко в Instagram

Пряма мова Зеленського: "Я знаю Ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми там Вас не залишимо. Хотів Вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему ... але ми знайдемо спосіб, щоб Вас повернути".

Деталі: У своєму профілі дівчина написала, що Зеленський "підбадьорив її та пообіцяв допомогти".

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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Передісторія:

  • Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили українці Насті Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.

Українська правда
Теми: коронавірус Зеленський Китай


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