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Зеленський – українці, що лишилася в Ухані: Ми знайдемо спосіб Вас повернути

П'ятниця, 21 лютого 2020, 06:40
Зеленський – українці, що лишилася в Ухані: Ми знайдемо спосіб Вас повернути

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українці Насті Зінченко, яку не евакуювали із Уханя разом із іншими громадянами України через відмову залишити собаку, знайти спосіб повернути її додому.

Джерело: Зінченко в Instagram

Пряма мова Зеленського: "Я знаю Ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми там Вас не залишимо. Хотів Вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему ... але ми знайдемо спосіб, щоб Вас повернути".

Деталі: У своєму профілі дівчина написала, що Зеленський "підбадьорив її та пообіцяв допомогти".

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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Передісторія:

  • Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили українці Насті Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.

Українська правда

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Теми: коронавірусЗеленськийКитай
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