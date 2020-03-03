Корнієнко про оновлення уряду: Бути лише "новим обличчям" недостатньо

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що до оновленого Кабміну мають доєднатись не просто "нові обличчя", а люди із управлінським досвідом.

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Щодо нових облич. Ми не відмовляємось від цієї філософії. Проте виявилось, що просто бути новим недостатньо. Треба бути новим і досвідченим у чомусь.

Ми очікуємо людей, які є новими по духу. Можливо з досвідом управлінським у сфері державної влади або у сфері бізнесу. У нас є певна система, внутрішня, ліфтів соціальних, вона вже працює".

Деталі: Водночас очільник партії назвав вдалим прикладом призначення Дениса Шмигаля на голову Івано-Франківської ОДА, а пізніше на віцепрем’єра із розвитку громад. Це, на його думку, доводить те, що нові люди можуть демонструвати ефективні результати роботи.

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