Корнієнко про оновлення уряду: Бути лише "новим обличчям" недостатньо

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Вівторок, 3 березня 2020, 01:04

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що до оновленого Кабміну мають доєднатись не просто "нові обличчя", а люди із управлінським досвідом. 

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова" 

Пряма мова: "Щодо нових облич. Ми не відмовляємось від цієї філософії. Проте виявилось, що просто бути новим недостатньо. Треба бути новим і досвідченим у чомусь.

Ми очікуємо людей, які є новими по духу. Можливо з досвідом управлінським у сфері державної влади або у сфері бізнесу. У нас є певна система, внутрішня, ліфтів соціальних, вона вже працює".

Деталі: Водночас очільник партії назвав вдалим прикладом призначення Дениса Шмигаля на голову Івано-Франківської ОДА, а пізніше на віцепрем’єра із розвитку громад. Це, на його думку, доводить те, що нові люди можуть демонструвати ефективні результати роботи. 

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
  • За інформацією ЗМІ, у Кабміні можуть створити посаду силового віцепрем'єра "під Авакова".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Слуга народу Кабінет міністрів Верховна Рада кадри


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