Корнієнко про оновлення уряду: Бути лише "новим обличчям" недостатньо
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що до оновленого Кабміну мають доєднатись не просто "нові обличчя", а люди із управлінським досвідом.
Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова"
Пряма мова: "Щодо нових облич. Ми не відмовляємось від цієї філософії. Проте виявилось, що просто бути новим недостатньо. Треба бути новим і досвідченим у чомусь.
Ми очікуємо людей, які є новими по духу. Можливо з досвідом управлінським у сфері державної влади або у сфері бізнесу. У нас є певна система, внутрішня, ліфтів соціальних, вона вже працює".
Деталі: Водночас очільник партії назвав вдалим прикладом призначення Дениса Шмигаля на голову Івано-Франківської ОДА, а пізніше на віцепрем’єра із розвитку громад. Це, на його думку, доводить те, що нові люди можуть демонструвати ефективні результати роботи.
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Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
- За інформацією ЗМІ, у Кабміні можуть створити посаду силового віцепрем'єра "під Авакова".