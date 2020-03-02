Аваков може отримати посаду віцепрем'єра – ЗМІ
У Кабміні можуть створити посаду силового віцепрем'єра "під Авакова".
Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела
Дослівно: "В уряді може з'явитися нова посада - силового віцепрем'єра. Її може зайняти Арсен Аваков, зберігши при цьому пост глави МВС".
Нагадаємо: Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і перепризначували на посаду 29 серпня 2019 року. Він один з двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні при новій владі.
Читайте також: "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"
"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка
Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
- У кінці зими з'явилися чутки, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпкана пост прем'єр-міністра.
- Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що Тігіпка не призначатимутьочільником Кабміну.
- Ще одним імовірним наступником Гончарука також називають віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Більшість бачить його виконувачем обов'язків прем'єра. Якщо Гончарук піде у відставку – разом із ним піде у відставку і весь уряд.