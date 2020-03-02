Аваков може отримати посаду віцепрем'єра – ЗМІ

У Кабміні можуть створити посаду силового віцепрем'єра "під Авакова".

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела

Дослівно: "В уряді може з'явитися нова посада - силового віцепрем'єра. Її може зайняти Арсен Аваков, зберігши при цьому пост глави МВС".

Що було раніше: Ще у серпні 2019 року, коли формувався новий уряд, Українська правда повідомляла, що Арсена Авакова можуть не просто залишити на посаді міністра внутрішніх справ, а дати посаду віцепрем'єра із силових питань.

Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і перепризначували на посаду 29 серпня 2019 року. Він один з двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні при новій владі.

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Передісторія: