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Симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень

Вівторок, 3 березня 2020, 12:03
Симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень

Симптоми коронавірусу COVID-2019 в українця, який мандрував Італією, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік діяв правильно – мінімізував контакти та одразу звернувся за допомогою до фахівців.

Джерело: Чернівецька ОДА

Деталі: В ОДА поінформували, що хворий разом з дружиною із 21 лютого подорожував Італією. У мандрівці та під час повернення додому (через Румунію) 26 лютого почувався добре. Прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" поміряли йому температуру, вона була нормальною.

Гарячка та першіння у горлі з’явилися у чоловіка 28 лютого. Він одразу ж звернувся до сімейного лікаря та залишався вдома. До лікарні недужого забрала "швидка". Медиків попередили, що чоловік побував в Італії та міг контактувати із інфікованими коронавірусом, тож вони виїхали на виклик у захисних костюмах.

Чоловік повернувся в Україну автомобілем, у якому була лише його дружина. Наразі вона почувається добре та перебуває у самоізоляції. Також інфікований контактував із прикордонником, котрий міряв температуру. За ним спостерігають лікарі.

В ОДА нагадують, що на Буковині працює цілодобова "гаряча лінія" для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19.

На неї радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками COViD-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров’ям.

Телефон цілодобової "гарячої лінії": 066 084 93 13.

Пряма мова голови Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука: "Превентивні заходи, знання алгоритму дій, який необхідно застосовувати, озброює нас як суспільство для того, щоб грамотно поводити себе у таких ситуаціях, коли встановлено факт інфікування".

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

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Передісторія: 

  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаъ. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Чернівці
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