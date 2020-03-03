"Спрацювали чітко": Скалецька відреагувала на появу коронавірусу в Україні

7437 переглядів
Вівторок, 3 березня 2020, 14:23

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька вважає, що медична система України спрацювала чітко в ситуації появи корона вірусу в країні.  

Джерело: Facebook-сторінка Скалецької

Пряма мова Скалецької: "Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно затверджених алгоритмів.

Нагадую, що в нас є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Понад тисячу лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають – що і як робити у випадку підозри або захворювання на корона вірус".

Що цьому передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

Читайте також: 

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

Передісторія: 

  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19почали хворіти з грудня 2019 року в Китаъ. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березнявід коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін запустив сайт з інформацією про коронавірус 3 березня 2020, 14:46
Аналізи українця з коронавірусом відправлять для підтвердження в Лондон 3 березня 2020, 13:52
Симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень 3 березня 2020, 13:03
Усі новини
Головні новини
"Спрацювали чітко": Скалецька відреагувала на появу коронавірусу в Україні
Симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень
Коронавірус в Україні: МОЗ розповіло, як не захворіти і що маска не врятує
Гончарук: Супротив системи продовжується, але нічого страшного
Усі новини
Фото

18 неймовірних фото природи

Фото

11 вуличних світлин, на яких щось пішло не так

тренд

Бургер з пліснявою, бульдог на скейті та ще 7 дивних рекламних кампаній