"Спрацювали чітко": Скалецька відреагувала на появу коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька вважає, що медична система України спрацювала чітко в ситуації появи корона вірусу в країні.

Джерело: Facebook-сторінка Скалецької

Пряма мова Скалецької: "Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно затверджених алгоритмів.

Нагадую, що в нас є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Понад тисячу лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають – що і як робити у випадку підозри або захворювання на корона вірус".

Що цьому передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

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