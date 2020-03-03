Зеленський запропонував "слугам" замінити Гончарука на Шмигаля

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Вівторок, 3 березня 2020, 19:43

Президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром Дениса Шмигаля.

Джерело: співрозмовник УП у фракції СН

Таку пропозицію Зеленський зробив на засіданні фракції у парламенті у вівторок ввечері.

Президент приїхав у Раду близько 19.30.

Шмигаля планують призначити не виконуючим обов'язки прем'єра, а повноцінним главою уряду.

Що цьому передувало:

Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.

4 лютого Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля.

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Українська правда
Теми: прем'єр Кабінет міністрів


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