Разумков каже, що Гончарук написав заяву про відставку – джерела
Вівторок, 3 березня 2020, 18:58
До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"
Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається зараз спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що "у своїй заяві прем’єр-міністр просить прийняти його відставку".
Що передувало: За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.
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Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- Парламент може замінити очільника уряду та призначити низку нових міністрів.
Українська правда