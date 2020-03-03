Разумков каже, що Гончарук написав заяву про відставку – джерела

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Вівторок, 3 березня 2020, 19:58

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається зараз спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що "у своїй заяві прем’єр-міністр просить прийняти його відставку".

Що передувало: За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.

Українська правда
Теми: Гончарук


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