Разумков каже, що Гончарук написав заяву про відставку – джерела

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається зараз спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що "у своїй заяві прем’єр-міністр просить прийняти його відставку".

Що передувало: За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Читайте також: "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

Передісторія: