Разумков каже, що Гончарук написав заяву про відставку – джерела

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції СН, яке відбувається зараз спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що "у своїй заяві прем’єр-міністр просить прийняти його відставку".

Що передувало: За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.