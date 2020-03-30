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Через підпал сухої трави у Львові загорівся газопровід

Понеділок, 30 березня 2020, 00:03
Через підпал сухої трави у Львові загорівся газопровід

Через підпал сухої трави та дерев поблизу злітної смуги аеропорту "Львів" загорівся газопровід середнього тиску.

Джерело: Львівгаз

Дослівно: "Зокрема, через високу температуру відбулось руйнування поліетиленової труби в місці виходу із землі та переході на стальний надземний газопровід. Станом на 22:44 год завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалось локалізувати".

Деталі: Без газопостачання залишається с.Скнилів. Відновити газопостачання планують 30 березня, "орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу"

"Львівгаз" повідомляє, що звернеться до правоохоронних органів для того, аби знайти винних у підпалі та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо:

  • На Закарпатті пожежа ледь не знищила Карпатський біосферний заповідник "Долина Нарцисів", що поблизу міста Хуст, вогонь загасили увечері 27 березня.

Микола Донєв, УП
Теми: Львівполіціягазпожежа
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