Через підпал сухої трави у Львові загорівся газопровід
Через підпал сухої трави та дерев поблизу злітної смуги аеропорту "Львів" загорівся газопровід середнього тиску.
Джерело: Львівгаз
Дослівно: "Зокрема, через високу температуру відбулось руйнування поліетиленової труби в місці виходу із землі та переході на стальний надземний газопровід. Станом на 22:44 год завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалось локалізувати".
Деталі: Без газопостачання залишається с.Скнилів. Відновити газопостачання планують 30 березня, "орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу"
"Львівгаз" повідомляє, що звернеться до правоохоронних органів для того, аби знайти винних у підпалі та притягнути до відповідальності.
Нагадаємо:
- На Закарпатті пожежа ледь не знищила Карпатський біосферний заповідник "Долина Нарцисів", що поблизу міста Хуст, вогонь загасили увечері 27 березня.