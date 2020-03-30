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Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

Понедельник, 30 марта 2020, 00:03
Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

Из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

Источник: Львовгаз

Дословно: "В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод. По состоянию на 22:44 ч благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать".

Детали: Без газоснабжения остается с.Скнилив. Возобновить газоснабжение планируют 30 марта, "ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода"

"Львовгаз" сообщает, что обратится в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.

Напомним:

  • На Закарпатье пожар едва не уничтожил Карпатский биосферный заповедник "Долина Нарциссов" вблизи города Хуст, огонь потушили вечером 27 марта.

Николай Донев, УП
Темы: Львовполициягазпожар
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