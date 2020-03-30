Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод
Понедельник, 30 марта 2020, 00:03
Из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.
Источник: Львовгаз
Дословно: "В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод. По состоянию на 22:44 ч благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать".
Детали: Без газоснабжения остается с.Скнилив. Возобновить газоснабжение планируют 30 марта, "ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода"
"Львовгаз" сообщает, что обратится в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.
Напомним:
- На Закарпатье пожар едва не уничтожил Карпатский биосферный заповедник "Долина Нарциссов" вблизи города Хуст, огонь потушили вечером 27 марта.
Николай Донев, УП