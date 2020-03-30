Офіційно: в Москві виходити на вулицю можна буде тільки за спецперепустками

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Понеділок, 30 березня 2020, 00:56

Мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові заходи боротьби з коронавірусом, найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками.

Джерело: сайт мера Москви, повідомляє Forbes

Деталі: З понеділка режим самоізоляції вводиться для всіх жителів Москви і Підмосков'я незалежно від віку. Виходити можна буде тільки:

  • При потребі в екстреної медичної допомоги або наявності прямої загрози життю і здоров'ю.
  • У разі, якщо ви зобов'язані ходити на роботу.
  • Для походу в найближчий магазин чи аптеку, банк або салон зв'язку.
  • Щоб вигуляти собаку (На відстані не більше 100 м від будинку).
  • Щоб винести сміття.

Обмеження руху особистого і службового, а також спеціального та громадського транспорту поки не вводиться.

Мер Москви також повідомив, що в найближчі дні в столиці виходити з будинків можна буде тільки при наявності спеціальної перепустки, виданої в установленому московською владою порядку.

Пряма мова: "Протягом найближчого тижня буде розгорнута розумна система контролю дотримання домашнього режиму і встановлених правил переміщення громадян. Поступово, але неухильно ми будемо посилювати необхідний в цій ситуації контроль".

Нагадаємо:

  • Загалом станом на 30 березня в Росії на COVID-19 захворіли 1538 осіб, 8 хворих померло.
  • Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

Микола Донєв, УП
Теми: Росія карантин коронавірус


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