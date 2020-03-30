Официально: в Москве выходить на улицу можно будет только по спецпропускам

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Понедельник, 30 марта 2020, 00:56

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Источник: сайт мэра Москвы, сообщает Forbes

Детали: С понедельника режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста. Выходить можно будет только:

  • При потребности в экстренной медицинской помощи или наличии прямой угрозы жизни и здоровью.
  • В случае, если вы обязаны ходить на работу.
  • Для похода в ближайший магазин или аптеку, банк или салон связи.
  • Чтобы выгулять собаку ( На расстоянии не более 100 м от дома ).
  • Чтобы вынести мусор.

Ограничение движения личного и служебного, а также специального и общественного транспорта пока не вводится.

Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшие дни в Москве выходить можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в установленном московскими властями порядке. 

Прямая речь: "В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль".

Николай Донев, УП
Темы: Росcия карантин коронавирус


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