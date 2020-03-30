Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Официально: в Москве выходить на улицу можно будет только по спецпропускам

Понедельник, 30 марта 2020, 00:56
Официально: в Москве выходить на улицу можно будет только по спецпропускам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Источник: сайт мэра Москвы, сообщает Forbes

Детали: С понедельника режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста. Выходить можно будет только:

  • При потребности в экстренной медицинской помощи или наличии прямой угрозы жизни и здоровью.
  • В случае, если вы обязаны ходить на работу.
  • Для похода в ближайший магазин или аптеку, банк или салон связи.
  • Чтобы выгулять собаку ( На расстоянии не более 100 м от дома ).
  • Чтобы вынести мусор.

Ограничение движения личного и служебного, а также специального и общественного транспорта пока не вводится.

Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшие дни в Москве выходить можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в установленном московскими властями порядке. 

Прямая речь: "В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль".

Напомним:

  • Всего по состоянию на 30 марта в России COVID-19 заболели 1538 человек, 8 больных умерли.
  • Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: