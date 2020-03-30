Официально: в Москве выходить на улицу можно будет только по спецпропускам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Источник: сайт мэра Москвы, сообщает Forbes

Детали: С понедельника режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста. Выходить можно будет только:

При потребности в экстренной медицинской помощи или наличии прямой угрозы жизни и здоровью.

В случае, если вы обязаны ходить на работу.

Для похода в ближайший магазин или аптеку, банк или салон связи.

Чтобы выгулять собаку ( На расстоянии не более 100 м от дома ).

Чтобы вынести мусор.

Ограничение движения личного и служебного, а также специального и общественного транспорта пока не вводится.

Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшие дни в Москве выходить можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в установленном московскими властями порядке.

Прямая речь: "В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль".