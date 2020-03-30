Официально: в Москве выходить на улицу можно будет только по спецпропускам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
Источник: сайт мэра Москвы, сообщает Forbes
Детали: С понедельника режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста. Выходить можно будет только:
- При потребности в экстренной медицинской помощи или наличии прямой угрозы жизни и здоровью.
- В случае, если вы обязаны ходить на работу.
- Для похода в ближайший магазин или аптеку, банк или салон связи.
- Чтобы выгулять собаку ( На расстоянии не более 100 м от дома ).
- Чтобы вынести мусор.
Ограничение движения личного и служебного, а также специального и общественного транспорта пока не вводится.
Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшие дни в Москве выходить можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в установленном московскими властями порядке.
Прямая речь: "В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль".
Напомним:
- Всего по состоянию на 30 марта в России COVID-19 заболели 1538 человек, 8 больных умерли.
- Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.