МЗС: в Україну повернулися понад 144 000 українців

В Україну з-за кордону повернулися понад 144 тисяч українців.

Джерело: МЗС

Дослівно: "Станом на 21:00, 29.03.2020: 144 698 громадян вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.

За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі.

До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію.