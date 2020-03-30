МЗС: в Україну повернулися понад 144 000 українців

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Понеділок, 30 березня 2020, 04:06

В Україну з-за кордону повернулися понад 144 тисяч українців.

Джерело: МЗС

Дослівно: "Станом на 21:00, 29.03.2020: 144 698 громадян вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ".

Нагадаємо:

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.

За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі. 

До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію.

Теми: коронавірус МЗС


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