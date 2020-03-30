МИД: в Украину вернулись более 144 000 украинцев

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Понедельник, 30 марта 2020, 04:06

В Украину из-за границы вернулись более 144 тысяч украинцев.

Источник: МИД

Дословно: "По состоянию на 21:00, 29.03.2020: 144 698 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений".

Напомним:

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы, которые не успели вернуться на родину до 28 марта, после возвращения будут проходить обязательную двухнедельный обсервацию.

По его словам, сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать отели.

До этого времени все украинцы, которые возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.

Темы: коронавирус МИД


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