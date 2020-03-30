КНДР випробувала надважку багатозарядну пускову установку

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Понеділок, 30 березня 2020, 06:00

Північна Корея провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки.

Джерело: DW

Деталі: В рамках випробувань Пхеньян перевіряв тактико-технічні характеристики пускової установки. Випробування пройшли успішно, найближчим часом установку планують поставити до військових частин. 

Нагадаємо:

  • КНДР 9 березня провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря. 
  • За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетіли близько 200 км.

Теми: КНДР


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