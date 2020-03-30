КНДР випробувала надважку багатозарядну пускову установку
Північна Корея провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки.
Джерело: DW
Деталі: В рамках випробувань Пхеньян перевіряв тактико-технічні характеристики пускової установки. Випробування пройшли успішно, найближчим часом установку планують поставити до військових частин.
Нагадаємо:
- КНДР 9 березня провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря.
- За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетіли близько 200 км.