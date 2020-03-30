КНДР испытала супертяжелую многозарядную пусковую установку
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Понедельник, 30 марта 2020, 06:00
Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки.
Источник: DW
Детали: В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки. Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части.
Напомним:
- КНДР 9 марта произвела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря.
- По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамгён-Намдо и пролетели около 200 км.
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