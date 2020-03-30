КНДР испытала супертяжелую многозарядную пусковую установку

Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки.

Источник: DW

Детали: В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки. Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части.

Напомним: