КНДР испытала супертяжелую многозарядную пусковую установку

729 просмотров
Понедельник, 30 марта 2020, 06:00

Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки.

Источник: DW

Детали: В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки. Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части.

Напомним:

  • КНДР 9 марта произвела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря.
  • По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамгён-Намдо и пролетели около 200 км.

Темы: КНДР


powered by lun.ua
Материалы по теме
КНДР запустила ракеты в сторону Японии 9 марта 2020, 03:42
США расширили санкции против КНДР 15 января 2020, 01:01
Генсек ООН отреагировал на заявление КНДР о моратории на ядерные испытания 2 января 2020, 01:01
Все новости
Главные новости
Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже более 700 тысяч
Разумков сказал, когда состоится заседание ВР и что будут рассматривать
Правительство сделало обязательной обсервацию украинцев, возвращающихся из-за рубежа
В Украине 475 случаев коронавируса, 10 летальных – Минздрав
Все новости
читай!

Что читать? Подборка самых популярных книг о бизнесе

iq

9 головоломок для внимательных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!