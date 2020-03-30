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Формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції

Понеділок, 30 березня 2020, 07:08
Формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції

29 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Одинадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції українських захисників.

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Дослівно: "Вчора, 29 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного було зафіксовано використання ворожого міномета калібру 82 мм. Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСвійнаДонбасРосія
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